Глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19 в Латинской Америке

Женева, 10 марта. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил чрезвычайную ситуацию по всей Латинской Америке из-за COVID-19. Заявление связано с распространением так называемого бразильского штамма коронавируса, сообщает TeleSur.

По данным ООН, эпицентром распространения заболевания в регионе стала Бразилия, когда там выявили новый штамм P.1. Эта проблема является крайне актуальной и для других стран региона.

"I wish to be very clear: a public health emergency of international concern is the highest level of alarm under international law"- @DrTedros #COVID19 https://t.co/4FnqTGVbbO

В Бразилии количество заболевших COVID-19 начало быстро расти в ноябре 2020 года. Из 27 штатов страны в семи выявлены случаи заболевания новым штаммом вируса P.1 — в Амазонию, Сеара, Пернамбуку, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-Катарине и Паране. Системы здравоохранения в этих штатах находятся на грани коллапса, 17 центров интенсивной терапии в столицах заполнены на 80%

По данным фонда имени Освальдо Круза (Fiocruz) штамм P.1 возник в Амазонии и успел распространился по всей стране. «Бразильский» вариант вируса обладает высокой сопротивляемостью к антителам, больше людей заражаются им повторно.

⚠️BRAZIL COVID EMERGENCY—Entire ???????? is now “Manaus”. 1700+ deaths in 24 hours, ICUs critical.



????#P1 ???????? variant is ~2x-2.5x more transmissible, says @obscovid19br



????17 state capitals ICUs >80% full



????”Exponential #COVID19 growth unlike any other that we have seen” @bollemdb ???? pic.twitter.com/IGcbcTjaWI