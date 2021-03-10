Генпрокуратура направила в суд заключение по делу экс-губернатора Ивановской области Меня

Иваново, 10 марта. Бывший глава Ивановской области Михаил Мень предстанет перед судом. Его обвиняют в растрате 700 млн рублей.

Обвинительное заключение по делу в отношении экс-главы Ивановской области Михаила Меня направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в растрате 700 млн рублей, которые он получил после предоставления бюджетного кредита. Однако, по данным следствия, данные средства были реализованы Менем в пользу мясной компании «Продо». Показания против подозреваемого дал другой экс-губернатор региона Павел Коньков.

Михаил Мень считает сложившуюся ситуацию недоразумением и намерен отстаивать свою невиновность в суде.

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