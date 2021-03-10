Депутат бундестага попался на «откатах» за маски

Берлин, 10 марта. Георга Нюссляйна обвинили в незаконном получении 660 тыс. евро. Начато расследование. Он пообещал бороться с обвинениями в получении взяток от производителя масок.

Парламентарии бундестага лишили депутатской неприкосновенности заместителя председателя фракции правящего в Германии блока консервативных партий ХДС/ХСС Георга Нюсляйна. Его подозревают в коррупции.

Политик решил «заработать» на медицинских масках и дал возможность получить госзаказ одной из частных компаний. Сам же получил «комиссионные» в сумме 660 тыс. евро. Однако поводом для уголовного дела стали не сами откаты, а неуплата налогов с этой суммы. Правоохранители наведались с обысками к подозреваемому и изъяли необходимые для следствия документы.

Около 50 врачей в Оренбургской области попались на коррупции, сообщал ранее портал RIA56. В МВД отметили, что коррупция в медицине реально угрожает здоровью нации.