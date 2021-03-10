Артист театра Петросяна рассказал о тяжело перенесенном COVID-19 при пороке сердца

Москва, 10 марта. Актер театра «Кривое зеркало» Михаил Смирнов рассказал, что из-за COVID-19 попал в реанимацию и перенес цитокиновый шторм, а затем столкнулся с неприятными последствиями.

Художественный руководитель театра «Буфф» заразился коронавирусной инфекцией в конце ноября. За считанные часы у артиста поднялась температура, и он решился на госпитализацию. Смирнов попал в реанимацию и уже тогда не чувствовал вкусов и запахов.

«Страшно не было, было очень противно, состояние ужасное», — вспомнил он.

Врачи определили, что поражение легких у актера свыше 65%. Осложнял ситуацию порок сердца. Подруга Смирнова, артистка Елена Воробей «подняла» на уши всех знакомых. Медики сделали все возможное, и уже 14 декабря он покинул больницу.

При этом тесты на коронавирус продолжали давать положительные результаты, а Смирнов после перенесенной в тяжелой форме болезни столкнулся с ужасными ощущениями во всем теле и судорогами.

«Если бы тогда, осенью, прививки от коронавируса уже были для всех, и врачи бы сказали делать, я бы обязательно сделал», — заключил он в разговоре с «Петербургским дневником».

А вот молодая жена Петросяна и мать его ребенка Татьяна Брухунова заявила, что не собирается делать прививку, пока антитела не пойдут на уменьшение.