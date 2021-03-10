Маркетолог объяснил, какую иллюзию создают новые социальные сети

Соцсети, основанные на голосовом общении, создают иллюзию у пользователей, будто они лично разговаривают со знаменитостями. Об этом рассказал в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

По словам эксперта, появившийся в последнее время тренд стал закономерным этапом в жизни общества.

«Мы проходим то же самое, что уже было, только на новом техническом уровне. Сначала все смотрели загруженные в Интернет видео. Сейчас все большую популярность набирают живые трансляции, стримы, куда можно позвонить или отправить сообщение. С новыми социальными сетями — та же история. Привлекает эта интерактивность, подлинность. Впрочем, последнее качество можно взять в кавычки», — сказал маркетолог.

Григорьев сообщил, где таится главный подвох у этой популярной новинки.

«Эта реальность весьма иллюзорна. Когда несколько сотен тысяч человек слушают Марка Цукерберга, то у них нет никаких шансов самим поговорить с ним, задать вопрос. Но само ощущение, будто он находится рядом, очень привлекает. Это имитация общения», — отметил эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что в любом случае любовь к подобного рода формату заложена в человеческой натуре.

«Это как театр и кино. В театре — все живое. Одним и тем же составом спектакль можно отыграть очень удачно или не совсем, но самое главное — ощущение действия в данную секунду. В то время как про кино мы сразу понимаем — это запись, ее можно смотреть по кругу сколько угодно», — подытожил эксперт.

Ранее Николай Григорьев раскрыл секрет успеха социальных сетей, основанных на голосовом общении.