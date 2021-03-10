Белый дом кишит «шпионами» Трампа

Вашингтон, 10 марта. Более двух десятков сотрудников из команды экс-президента США Дональда Трампа оказались в администрации действующего лидера Джо Байдена.

Прошло уже почти два месяца со дня вступления Джо Байдена в полномочия президента США, однако в его команде все еще остались люди, когда-то работавшие на Трампа, сообщает издание The Hill со ссылкой на источники в наблюдательном совете при Белом доме. Бывшие работники администрации Дональда Трампа занимают места в гражданской службе и консультационных советах и, как сообщают инсайдеры, могут и вовсе быть «шпионами» экс-президента, который намерен вернуться в свое бывшее кресло уже через четыре года.

Нет никакой уверенности, что эти люди будут уволены в обозримом будущем, продолжает источник. Особую обеспокоенность вызывают четыре человека, занимающие руководящие посты в Министерстве внутренней безопасности. Также девять человек сохранили свои места в Министерстве по делам экологии и трое — в Министерстве юстиции.

Также журналисты активно спекулируют на тему того, что эти сотрудники могут быть причастны к т.н. deep state (глубинному государству. — Прим. ред.) — так конспирологии называют тайную группу американских чиновников, фактически управляющих США и способных саботировать любой президентский режим, что и произошло с Трампом.

«Поскольку обычно такие позиции не попадают в центр внимания, их нетрудно сохранить за противниками действующего режима. Однако присутствие во власти ее прямых антагонистов может саботировать разрешение всех тех кризисов, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — заявил председатель антикоррупционной организации Accountable.US Кайл Херриг.

Председатель антикоррупционной организации привел вдобавок к этому список из более чем сотни имен — этих людей Трамп назначил на «неправительственные должности» вокруг администрации Белого дома за несколько недель до инаугурации Байдена и уже после поражения на выборах. Херриг уверен, что с помощью своих доноров и помощников Трамп «глубоко проник» во всех сферы жизни официального Вашингтона.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало, что ФБР арестовала одного из экс-сотрудников Государственного департамента США. 42-летний мужчина, по версии следствия, был одним из провокатором и активным участником штурма Капитолия 6-го января, когда толпа сторонников Трампа попыталась взять резиденцию Конгресса США штурмом и сорвать процедуру признания Джо Байдена законным победителем на президентских выборах.