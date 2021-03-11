Миротворцы на Балканах: миссия не выполнена

Ровно 30 лет назад начался распад Югославии. Так как этнические границы не совпадали с административными, раскол страны сопровождался серией вооруженных конфликтов, в которые активно вмешивались внешние игроки.

Под международным давлением неоднократно заключались перемирия. В качестве их гарантов и для охраны мирного населения на территории республик вводились военные контингенты ООН.

Михаил Поликарпов специально для международной редакции ФАН рассказывает, как проходили и к чему привели миротворческие миссии в Хорватии, Боснии и Косово.

Хорватская буря

Летом 1991 года две югославские республики — Хорватия и Словения — в одностороннем порядке провозгласили свою независимость. Для борьбы с сепаратистами туда двинулись части ЮНА (Югославской народной армии). Но, разрабатывая планы, министр обороны Хорватии Мартин Шпегель учитывал, что среди солдат срочной службы в 5-й военной области, которая охватывает Словению и часть Хорватии, 30% составляли албанцы, 20% хорваты, 8% словенцы. Сербов было менее 20%. Эти войска оказались не готовы к проведению полицейских операций, а массовое дезертирство ослабило и деморализовало их.

Словения ушла из СФРЮ почти малой кровью — в ходе «десятидневной войны» погибли несколько десятков человек. В Хорватии боевые действия приобрели большие масштабы. Там в границах республики оказался ряд областей, которые в течение многих веков населяли сербы. Ими была создана Сербская Краина со столицей в городе Книн.

Летом и осенью 1991 года в Хорватии шли ожесточенные бои. В январе 1992 года было подписано Сараевское соглашение о прекращении огня. При этом согласно принятому плану мирного урегулирования Сербская Краина не получила четкого юридического статуса, она также не была признана Белградом.

21 февраля 1992 года СБ ООН принял резолюцию № 743, предусматривавшую создание Сил Организации Объединенных Наций по охране (United Nations Protection Force или UNPROFOR). Их мандат предполагал защиту трех демилитаризованных зон. В дальнейшем мандат был расширен - в частности, туда был включен контроль за демилитаризованной зоной на полуострове Превлака, около Дубровника.

В марте 1992 года Верховный Совет РФ принял решение о выделении в состав сил ООН одного пехотного батальона, который в середине апреля прибыл в «Сектор Восток», возле городов Вуковар и Осиек.

Тем временем статус вновь созданного государства менялся. 19 декабря 1991 года Хорватию признала Исландия, 23 декабря — Германия. В мае 1992 года республика стала членом ООН. Части ЮНА из Хорватии были выведены. Они оставили тяжелое вооружение краинским сербам, но хранилось оно на складах под контролем ООН.

Сербы воспринимали миротворцев в качестве силы, которая выступает гарантом существования Сербской Краины. Руководство Хорватии рассматривало UNPROFOR как инструмент для возвращения территорий под юрисдикцию Загреба.

Боевые действия были заморожены, но в 1992–1993 годах хорватские войска заметно повысили свою боеспособность и организовали ряд локальных наступательных операций.

Так в июне 1992 года была проведена операция на Мильевачском плато (в районе города Дрниш), было занято свыше 100 кв. км. Представители ООН потребовали отвода хорватских войск на исходные позиции, но те отказались это сделать. Как отмечал исследователь Вадим Соколов, пассивность миротворцев ООН в описываемых событиях стала одной из главных причин, побудивших краинских сербов к созданию собственной регулярной армии.

Серьезного успеха хорваты добились в январе – феврале 1993 года в ходе операции «Масленица»: они заняли Новиград и уничтожили несколько сел. По сербским данным, погибло 348 человек. Отодвинув линию фронта, хорваты в дальнейшем навели понтонный мост через Новский пролив и восстановили сообщение по побережью между Севером и Югом республики.

В результате этих операций миротворцы UNPROFOR перестали восприниматься сербами как сторона, способная обеспечить их защиту. Как следствие, руководство Сербской Краины отменило частичную демобилизацию вооруженных сил.

Но были ли у UNPROFOR возможности, чтобы остановить наступления? Миротворцы прибыли для соблюдения мирного соглашения и у них не было тяжелой техники. Поэтому каждый раз в случае хорватских атак они оказывались перед выбором: самоустраниться либо вступить в бой. Чаще отходили в сторону, но в сентябре 1993 года они все же приняли вызов. Тогда хорватские войска в рамках очередной операции ликвидировали «Медакский карман» (Medak pocket) к югу от Госпича. В ходе боев погибли около ста сербов, в том числе, 29 местных жителей.

Канадские и французские миротворцы под командованием полковника Кальвина добились того, что хорватские войска отошли на исходные позиции. В столкновениях канадцы потеряли четырех человек ранеными. На минных полях также подорвались три французских БТР и один бульдозер, а семь французских бойцов получили ранения. Через несколько лет появились сообщения, что тогда хорваты в столкновении с UNPROFOR потеряли 27 человек убитыми и ранеными. Канадские СМИ увеличили число до тридцати убитых. Хорватские исследователи опровергают это, называя информацию о потерях своих войск в столкновениях с миротворцами канадским вымыслом.

Как отмечает исследователь Александр Пивоваренко, миссия ООН в Хорватии к концу 1993 года зашла в тупик. Было три варианта дальнейших действий: остановить деятельность мандата и пустить ситуацию на самотек, принять хорватскую либо сербскую сторону, но тогда UNPROFOR оказался бы в состоянии войны с другой стороной конфликта. Третий вариант — оставить все как есть, без изменения мандата, но немного увеличить военный потенциал миссии ООН.

Он и был выбран.

Время играло против сербов. 21 ноября 1994 года НАТО провело первую масштабную операцию на Балканах — авиация блока нанесла удар по военному аэродрому в Удбине в Сербской Краине.

В начале мая 1995 года хорватские войска провели наступление в Западной Славонии, известной также как «Сектор Запад». Здесь находились три миротворческих батальона — аргентинский, иорданский и непальский. Во время трехдневных боев сербские войска были разгромлены, а сектор ликвидирован. Миротворцы никак не препятствовали этому. Сербы тогда обвиняли иорданцев и аргентинцев в военном сотрудничестве с хорватами. По их мнению, нейтральным остался лишь непальский батальон.

В июле 1995 года хорватские войска в ходе операции «Лето» вторглись на территорию Боснии и отрезали важные сербские сети коммуникации в Динарских горах. В августе они провели операцию Oluja («Буря»): хорватские войска заняли сектора «Юг» и «Север» и фактически уничтожили Сербскую Краину. Миротворцы ООН воздержались от каких-либо действий. Сектор «Восток» остался под сербским контролем до 1998 года.

Боснийский узел

Весной 1992 года вспыхнул конфликт в Боснии, а уже через год он превратился в трехсторонний. Эта война стала самой ожесточенной и кровавой на территории бывшей Югославии. Как и в Хорватии, удовлетворить политические и территориальные требования всех сторон было невозможно.

Мандат войск ООН в Боснии постепенно расширялся. В июне 1992 года они обрели контроль над международным аэропортом Сараево. С осени 1992 года – право на провод конвоев и использование оружия для их защиты.

Весной 1993 года была создана первая зона безопасности — Сребреница. Вскоре такой же статус получили Сараево, Горажде, Тузла, Жепа и Бихач. Так назывались контролируемые мусульманами районы, которые были формально демилитаризованы и находились под охраной UNPROFOR. По сути, такие зоны превратились в «неприкосновенные» базы армии Боснии и Герцеговины. Отсюда подразделения совершали рейды, а иногда — как это было осенью 1994 года в анклаве Бихач — крупномасштабные наступления. Тогда сербы смогли отразить удар, но покончить с 5-м корпусом армии Боснии и Герцеговины им не позволили.

Основным инструментом урегулирования было санкционное давление на Белград с расчетом на то, что Слободан Милошевич для спасения Югославии от экономического краха заставит сербов в Боснии согласиться на написанный западными дипломатами мирный план.

В 1994 году UNPROFOR также стал контролировать соблюдение мусульманско-хорватских договоренностей о прекращении огня в Боснии. Оно было достигнуто под угрозой серьезных санкций со стороны США в отношении Загреба.

Сараево: осада под контролем ООН

Эпицентром конфликта был город Сараево, в котором находилось правительство Боснии и Герцеговины. Его осада стала своего рода «боснийской Илиадой». Западные журналисты делали многочисленные репортажи о ней, при этом жили на полном пансионе в столичном отеле «Холидей Инн».

Правда осада не была полной, как преподносили СМИ. Так, еще в самом начале конфликта, 29 июня 1992 года, сербы передали международный аэропорт Сараево под контроль канадского контингента войск ООН. В августе было восстановлено воздушное сообщение — в город стали поступать продукты и медикаменты. Однако боснийские власти забирали основной объем гуманитарной помощи для нужд вооруженных сил и в государственный резерв.

Кроме того, до июля 1993 года Армия БиГ контролировала наземный коридор, который связывал город с основной территорией, подконтрольной мусульманам. Летом 1993 года война оказалась близка к завершению: сербы провели успешное наступление и заняли горный массив Игман, перерезав дорогу. В городе началась паника. Президент Алия Изетбегович обратился к НАТО. Угроза применения авиации Североатлантического блока заставила сербов отступить. Ключевые позиции на Игмане были переданы под контроль «голубых касок».

В 1993 году под аэродромом в Бутмире, где стояли миротворцы, был прорыт тоннель, соединявший город с внешним миром. Этот путь использовали для переброски войск и военных грузов и даже сдавали в аренду. При этом власти всячески препятствовало тому, чтобы жители покидали осажденный город — свободного выхода по туннелю для гражданских лиц не было.

С февраля 1994 года в Сараево также дислоцировался русский батальон. Но в Боснии миротворческим контингентам не удалось сохранить нейтралитет, UNPROFOR часто действовал на руку одной из сторон.

Так, 6 октября 1994 года через позиции французских солдат UNPROFOR на Игмане были пропущены мусульманские бойцы, которые, используя фактор внезапности, убили шестнадцать сербских солдат и четырех медсестер. Армия Боснии и Герцеговины нарушила соглашения и заняла там часть демилитаризованной зоны (которую ранее, согласно договоренностям, оставили сербы). Командование UNPROFOR не предприняло никаких шагов в отношении нарушителей.

UNPROFOR: путь от нейтралитета до участия в конфликте

Войска ООН отказывались от принципа равноудаленности и все больше становились на одну из сторон. Прежде всего, они помогали решать боснийским мусульманам логистические проблемы.

Анклавный характер расположения группировок боснийской армии затруднял доставку оружия и боеприпасов. Так, в Сребреницу их отправляли по воздуху – всего туда прибыло 18 вертолетов с оружием. Но уже с 1993 года боеприпасы появлялись в анклавах после прибытия гуманитарных конвоев.

Кроме того, миротворцы ООН в своем транспорте перевозили мусульманских должностных лиц по сербской территории. 8 января 1993 года, например, сербы остановили французский конвой и застрелили заместителя премьер-министра Боснии и Герцеговины Хакию Турайлича, которого миротворцы перевозили в БТР.

В марте 1995 года Насер Орич и 15 старших офицеров 28-й дивизии Армии БиГ в ооновском конвое прибыли из Сребреницы в Тузлу для прохождения военной переподготовки. Обратно вовремя переправить их не удалось. Гарнизон остался без военного руководства, что сыграло свою роль в его разгроме в июле 1995 года.

Иногда миротворческие контингенты открыто участвовали в боевых действиях. В 1994 году датские военнослужащие в составе Nordbat 2 в районе Тузлы дважды вступали в столкновения с сербами. В первом случае, в рамках операции Bøllebank 29 апреля 1994 года датчане задействовали семь танков Leopard 1, которые выпустили по сербам 72 снаряда. По датским заявлениям, в ходе боя они уничтожили три танка и 150 солдат, сербы признали потерю лишь девяти бойцов. Командир Nordbat 2 назвал применение датчанами сил ненужным и провокационным.

Во время мусульманского наступления под Сараево летом 1995 года на территорию сербского поселка Касиндол, который находился в трех километрах от линии фронта, упало несколько сот минометных снарядов. На неразорвавшихся 120-мм минах была натовская маркировка. Они прилетели с Игмана — там располагались миротворцы французского контингента ООН.

Впрочем, UNPROFOR действовал не только против сербов. Во время хорватско-мусульманского конфликта, который вспыхнул в 1993 году в центральной Боснии, хорваты держали осаду гарнизона Армии БиГ в Старом Витезе. Он продержался несколько месяцев, получая все необходимое с гуманитарными конвоями ООН. А в феврале 1994 года UNPROFOR провел настоящую военную операцию, чтобы прорваться в город.

В 1995 году наступил открытый кризис миссии. В конце мая, после очередного удара авиации НАТО, сербы захватили в заложники около 400 ооновских военнослужащих, которых они воспринимали как враждебную сторону. 27 мая произошел бой между сербами и французами на мосту Врбаня в Сараеве, обе стороны понесли потери.

То, что голландские миротворцы в Сребренице не смогли предотвратить расстрелы военнопленных, стало очередным провалом миссии ООН.

Численность UNPROFOR достигала 39 тысяч человек, туда входили воинские контингенты сорока стран. 167 человек из них погибли. В марте 1992 года миссию возглавлял индийский генерал, его сменил швед. В июне 1993 руководство перешло к французам — и оставалось у них до конца конфликта.

Помимо сложных задач, стоявших перед «голубыми касками», причины неэффективности войск ООН также лежат в мотивации военнослужащих. Так как численность миротворческих контингентов выросла, туда нередко попадали люди, ехавшие ради заработка и обладающие смутными представлениями о дисциплине.

Конфликт в Боснии был разрешен силовым путем — в результате хорватско-мусульманского наступления летом — осенью 1995 года, которое с воздуха поддержала авиация НАТО.

После подписания мирного соглашения в Дейтоне, которое завершило конфликт в Боснии, формат миротворческой операции был изменен. Теперь руководство перешло к НАТО. Новые силы получили название IFOR (Implementation Force), затем — Stabilisation Force (SFOR). Численность контингента достигла 60 тысяч солдат. Работа этих миссий сопровождалась скандалами, вызванными вовлечением женщин в проституцию. Молодые девушки из восточноевропейских стран использовались на базах в качестве секс-рабынь.

В 2004 году руководство операцией перешло к Евросоюзу (EUFOR).

Косово

Новым фронтом Югославии стали Косово и Метохия. Летом 1998 года туда из Албании началась переброска трех бригад Армии освобождения Косово (УЧК). К осени сербы разбили их, захватив большие трофеи. Местных сепаратистов оказалось недостаточно, понадобилось прямое военное вмешательство Североатлантического альянса. 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии авиацией НАТО.

В июне 1999 года было подписано соглашение, по которому югославские войска и полицейские части покидали край. Косово согласно резолюции ООН признавалось частью Югославии, но фактически это была капитуляция Белграда. В край вошли войска НАТО и сопровождавшие их боевики УЧК. Были созданы KFOR – миротворческие силы под руководством НАТО, а весь край был разделен на пять секторов (британский, американский, немецкий, французский и итальянский). Максимальная численность KFOR достигала 50 тыс. военнослужащих.

12 июня 1999 года российский батальон накануне ввода в край войск НАТО в ходе марш-броска занял аэродром Приштина. Однако свой сектор России получить не удалось. Подразделения оказались разбросанными по различным участкам и никакого влияния на ситуацию оказать не смогли, поэтому их миссия в 2003 году была свернута.

Согласно резолюции ООН, армия освобождения Косова была распущена. Но ее бойцы перешли во вновь созданный «Корпус защиты Косова». Поскольку югославские войска и полиция были выведены, а боевиков не разоружили, то вскоре албанцы успешно провели этническую чистку края. Оттуда были изгнаны большинство местных сербов и других жителей неалбанского происхождения.

Некоторые командиры УЧК принялись формировать новые освободительные армии. Так, в Южной Сербии появились Армия освобождения Прешево, Медведжа и Буяновац (АОПМБ), которая собиралась присоединить эти районы к Косово. Была создана и Албанская национальная армия (АНО).

В 2001 году сербы вытеснили албанских боевиков из южной Сербии в Косово. В том же году произошли события в Македонии, где боевики из АНО начали боевые действия. При посредничестве НАТО война была прекращена, а албанские отряды частично разоружены.

В дальнейшем Косово, вопреки резолюции ООН, получило независимость. Албанские вооруженные формирования в 2015 году совершали рейдерские набеги в Македонию.

Миротворцы в ходе конфликтов на Балканах неоднократно продемонстрировали, что они не в состоянии выполнять поставленные задачи согласно мандатам ООН. Они не могут сохранять нейтралитет вне зависимости от формата операции. Во многом именно из-за действий «голубых касок» на Балканах идея миротворческих миссий в целом была сильно скомпрометирована.