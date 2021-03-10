В распоряжении ФАН оказались протоколы о причастности Максима Резника к наркоторговле

Санкт-Петербург, 10 марта. В распоряжении ФАН оказались протоколы опроса одного из подозреваемых, задержанного 9 марта в ходе полицейского рейда на петербургскую нарколабораторию, где правоохранители обнаружили депутата городского Законодательного собрания Максима Резника. Там же сотрудники органов внутренних дел нашли готовые к продаже наркотики.

В показаниях опрошенного подозреваемого есть упоминания гражданина по фамилии Дорофеев, который приходится двоюродным братом супруге Максима Резника. Также он заявил полицейским, что запрещенные вещества принадлежали именно парламентарию — тот якобы принес их в банках из-под жевательных конфет Mentos и сам поставил на стол. До прихода петербургского законодателя наркотиков в помещении не было.

Несмотря на все неопровержимые улики, Максим Резник был отпущен правоохранителями из отделения полиции в связи с имеющейся у него депутатской неприкосновенностью. Данный факт возмутил многих общественных и политических деятелей.

Так, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян убежден, что одного лишь факта предъявления обвинения по «наркотической» статье должно быть достаточно для заключения петербургского парламентария под стражу. А депутат Государственной думы Виталий Милонов уже попросил Следственный комитет России лишить Резника депутатской неприкосновенности.