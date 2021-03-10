Американский конгрессмен предложил отказаться от программы истребителей F-35

Вашингтон, 10 марта. Пентагону предложено резко сократить издержки на эксплуатацию самолетов F-35 и направить ресурсы на оснащение ВВС США другими истребителями.

Об этом заявил американский конгрессмен Адам Смит, занимающий должность руководителя комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил. Слова законодателя приводит издание Popular Mechanics.

Смит занял должность главы профильного комитета Палаты представителей Конгресса США в нынешнем году. Он уверен в неэффективности американского истребителя пятого поколения F-35. По его словам, имеющаяся информация о данном боевом самолете позволяет сделать вывод о его неоправданной дороговизне и отсутствии свидетельств надлежащей боевой эффективности.

Американский конгрессмен уверен, что расходы на эксплуатацию F-35 не удастся снизить до приемлемых величин, и предлагает инвестировать в другие самолеты, дабы со временем заменить основной истребитель ВВС США F-16. Ранее в Пентагоне предполагали, что именно F-35 придет на смену F-16.

Эксперты Popular Mechanics считают, что сотни уже изготовленных F-35 должны продолжить службу в военно-воздушных силах США, для чего следует повысить плотность размещения оружия во внутренних отсеках самолета и снизить стоимость его полетного часа до 25 тысяч долларов в течение ближайших пяти лет.

Ранее американские военные эксперты назвали преимущества новейшего российского истребителя Су-57 над F-35. О проблемах производства и эксплуатации американского «стелс»-истребителя информировал «Царьград».