Сотрудники липецкого зоопарка балуют лакомствами проснувшихся медведей

, 10 марта. Медведи проснулись в липецком зоопарке, предсказывая весну вопреки синоптикам. Сотрудники учреждения раскрыли подробности журналистам.

Обычно косолапые с кличками Маша и Миша выходили из спячки позже. Однако зима в этом году выдалась необычная, поэтому медведи пробудились еще в первых числах марта. Полноценно животные уснули только в конце декабря, затем периодически пробуждались, рассказали работники в беседе с «Вести-Липецк».

Медведи могут уснуть снова, поэтому полноценно их пока не кормят, зато балуют лакомствами. Самка Маша очень любит зефир. Также животных угощают овощами. Медведи начнут употреблять нормальную пищу, когда сбросят достаточное количество накопленного к зиме жира. Большую часть времени Миша и Маша проводят в берлоге.

В Северной столице медведи начали отходить от зимней спячки в феврале, сообщает «Петербургский дневник». Воспитанница контактного зоопарка «Приют Белоснежки» бурая медведица Винни-Пушка уже успела подружиться с собаками.