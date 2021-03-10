Самоубийственные игры Киева: Альгис Микульскис о военных приготовлениях Украины

Последние заявления как президента Украины Владимира Зеленского, так и представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука становятся все больше похожими на ультиматумы России. Между тем ВСУ продолжает стягивать войска и тяжелую технику к границам республик Донбасса, а количество обстрелов со стороны Украины нарастает с каждым днем.

О том, чего добивается Киев и когда ждать начала наступления на Донецк и Луганск, — в авторской колонке специального корреспондента ФАН Альгиса Микульскиса.

С самого начала событий, известных ныне как Евромайдан, все происходящее на Украине напоминало попеременно то цирк, то психиатрическую лечебницу, то бойню. Временами Киев комбинировал эти состояния, но в целом никаких особых изменений они не претерпевали. Собственно, и сегодняшние события в соседней стране подтверждают: состояние пациента стабильное и тяжелое. К тому же, похоже на то, что у него появились и суицидальные наклонности… Однако — по порядку.

19 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что Владимир Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев урегулирования кризиса в Донбассе. 10 марта стало известно, что глава президентского офиса Андрей Ермак обладает предметной информацией по поводу этих сценариев. Так, в интервью одному из украинских агентств он заявил буквально следующее:

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу Минска, соответствует нормам международного права».

Все, казалось бы, движется в сторону долгожданного мира? Как бы не так! Официальный сайт представительства Донецкой Народной Республики при Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня день ото дня выдает сводки одну тревожнее другой — об истинном положении дел в районах, прилегающих к линии разграничения:

«Ежедневная сводка нарушений режима прекращения огня за период с 03:00 9 марта по 03:00 10 марта: За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 5 раз. По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Горловское направление: стрелковое оружие — 1 раз. Донецкое направление: минометы 120 мм — 2 раза (22 мины); БМП/БТР — 1 раз (3 выстрела); РПГ/СПГ — 1 раз (3 гранаты); стрелковое оружие — 1 раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Веселое, Старомихайловка».

Видеокадры с эшелонами, везущими на платформах тяжелое вооружение, тоже говорят о далеко не благостных намерениях ВСУ.

И это не единственные тревожные сигналы о том, что в республиках Донбасса наступил так называемый «угрожаемый период». Например, украинское правительство еще в феврале экстренно выделило военным 6,5 тыс. тонн дизельного топлива из госрезерва. А пару дней назад появилась новость о том, что группа советников из армии Великобритании посетила украинские позиции возле линии соприкосновения и провела оценку подготовки развернутых там войск.

А в Николаевской области, например, канадские инструкторы начали обучение солдат ВСУ ведению боев в городских условиях. При этом главком ВСУ открыто рассказывал, что украинская армия готовится к наступательным действиям на урбанизированной местности. Политолог Дмитрий Родионов рассказал об этих приготовлениях на страницах своего блога в одной из социальных сетей.

Автору этих строк в телефонном разговоре Родионов объяснил еще и причины, по которым все «мирные инициативы» Киева — не более чем блеф.

«Никаких мирных процессов они не предлагают. То, что Зеленский заявил о своем желании встретиться с Путиным, — это, извините меня, вообще похоже на ультиматум. Все последнее время он говорил о том, что хочет провести очередной саммит в нормандском формате, но ему доходчиво объяснили, что никакого саммита не будет до тех пор, пока не будут выполнены решения, принятые в ходе предыдущей встречи. И тут он говорит: «Я готов встретиться либо в нормандском формате, либо со всеми участниками нормандской четверки по отдельности!» А потом добавляет: «Я готов встретиться с Путиным!» А Путин вообще готов с ним встречаться? Путин, по-моему, недвусмысленно дал понять, что никакой встречи не будет. Так что заявление Зеленского выглядит как ультиматум: «Либо мы начинаем переговоры, либо я начинаю войну!»

Напомнил эксперт и о недавних словах Леонида Кравчука, который вдруг ни с того ни с сего решил, что Россия обязана признать себя стороной Минских соглашений, иначе Украина пойдет на некие «радикальные меры». Не остался забытым и поток бреда за авторством советника главы украинского МВД Арсена Авакова Валерия Поцелуйко, потребовавшего от Москвы вывода «оккупационных войск», которых, кстати, там так до сих пор и не обнаружили ни американская космическая разведка, ни наблюдатели от ОБСЕ.

«Все эти заявления прозвучали примерно в одно и то же время, и это совершенно не случайно! Это уже такой жест отчаянья, истеричный крик: «Либо вы идете на наши условия, либо мы начинаем войну!» Только так это можно понимать», — заключил политолог.

Для чего Киев все делает так, а не иначе — вполне понятно. Ему просто нужен повод для прекращения участия в Минском процессе и начала крупномасштабных боевых действий. Когда ждать их? Варианты, по словам Дмитрия Родионова, есть:

«Есть такое распространенное убеждение, что никто не будет начинать наступление в ходе весенней распутицы. Но тут вопрос в другом. Армия — она на то и армия, что должна быть готова выполнить приказ в любых условиях. И тут на одной чаше весов оказывается логика, что они не пойдут до конца весны — начала лета, а на второй — военная хитрость: мол, «сепары» нас не ожидают как минимум до мая, а мы возьмем и ударим сейчас. Но что они в итоге выберут, решать будет даже не Зеленский. Это будут решать генералы, исходя из конкретной тактической обстановки, из донесений разведки, из того, насколько республики готовы к отражению удара».

Не хочу паниковать, но вопрос «Ударят ли?», мне кажется, уже не актуален. Актуален вопрос «Когда именно ударят?». Или, если его немного переформулировать, «Когда именно Украина выстрелит себе в голову?»

Почему это будет именно «выстрелом себе в голову»? А помните слова президента России Владимира Путина о последствиях возможной атаки Украины на Донбасс во время проведения чемпионата мира по футболу? Напомню:

«А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».

Не думаю, что Путин как-то поменял свое мнение по данному вопросу.

И в заключение. По сведениям Telegram-канала «Военный обозреватель», шесть разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2 Вооруженных сил Украины, по не подтвержденной пока информации, были переброшены в Краматорск еще в ноябре… То есть, похоже, украинский Генштаб был настолько впечатлен успехами турецкой беспилотной авиации в недавнем азербайджано-карабахском конфликте, что решил повторить опыт. Бряцающий оружием Киев не учел одного краеугольного факта: население Нагорного Карабаха не является гражданами Российской Федерации — в отличие от жителей Донбасса.

Поэтому у ВСУ не получится, как в Степанакерте. Зато может получиться, как в Цхинвале. А на Bayraktar у ПВО республик управа, небось, найдется. Ну и, разумеется, Россия для Украины — совершенно не та страна, с которой можно безнаказанно вести политику ультиматумов, будучи не субъектом мировой политики, а ее объектом. Впрочем, субъектов это тоже касается.