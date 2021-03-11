Религиозные меньшинства Пакистана требуют защиты от «любовного джихада»

Пакистан и Непал обсуждают возможность введения прямого авиасообщения между странами; Имран Хан получил вотум доверия в парламенте; Украина обеспечит техническое обслуживание пакистанских танков Т-80УД; ВВС Пакистана и Шри-Ланки будут наращивать сотрудничество; представители США высоко оценили роль Пакистана в афганском мирном процессе — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Меньшинства Пакистана требуют закон о «любовном джихаде»

Активисты требуют принятия закона о прекращении принудительного обращения в религию и похищения девочек из числа религиозных меньшинств.

Более 100 человек, включая христиан и мусульман, посетили протестный лагерь Равадари Техрик (Движение за толерантность) перед Лахорским пресс-клубом по случаю Международного женского дня.

Они несли плакаты с надписями «Спасите наших дочерей» и «Спасите нас». Выступавшие требовали законодательного прекращения принудительных религиозных обращений и выражали солидарность жертвам насилия.

По данным Лахорского Центра социальной справедливости, в период с 2013 по ноябрь 2020 года в Пакистане было зарегистрировано 162 случая сомнительного обращения в ислам девочек из числа религиозных меньшинств. Более 54% жертв (девочки и женщины) принадлежали к индуистской общине, а 44% были христианами.

Более 46% жертв оказались несовершеннолетними, почти 33% — в возрасте от 11 до 15 лет и только 17% были старше 18 лет.

В прошлом месяце Фейсалабадский суд постановил освободить христианского подростка Фарахи Шахины, которая была похищена, насильственно обращена в ислам и выдана замуж за 45-летнего мусульманина. Девушку удалось вернуть домой.

Самсон Саламат, председатель Движения за толерантность, назвал этот случай примером «любовного джихада» — практики, когда мусульманские мужчины нацеливаются на немусульманских женщин для обращения в ислам с помощью таких средств, как соблазнение и притворная любовь.

«К сожалению, сотни девушек, принадлежащих к религиозным меньшинствам, ежегодно похищаются, насильственно обращаются в христианство, а затем выдаются замуж за своих похитителей», — сказал он в интервью.

Украинский «Укроборонпром» будет ремонтировать пакистанский парк танков Т-80УД

Украинская государственная компания «Укроборонпром» объявила о заключении контракта на ремонт и техобслуживание парка боевых танков Т-80УД Вооруженных сил Пакистана на сумму 85,6 млн долларов.

Пакистан закупил танки Т-80УД для основного бронетанкового корпуса армии страны в середине 1990-х годов. Данные боевые машины имеют много общего с современными Т-84, в том числе новые башни. Поставки 320 танков Т-80УД начались в 1997 году и были завершены к началу 2002 года.

Также Ураина обсудила с Пакистаном новые заказы на поставку двигателей 6ТД1 и 6ТД2, говорится в сообщении пресс-службы.

Пакистан в афганском мирном процессе

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и командующий операцией «Решительная поддержка» генерал Остин Скотт Миллер посетили начальника штаба сухопутных войск Пакистана генерала Камара Джаведа Баджву в Генеральном штабе.

По данным Межведомственной службы по связям с общественностью, американская делегация высоко оценила роль Пакистана в афганском мирном процессе. В пресс-службе военного ведомства сообщили, что на встрече обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы, региональная безопасность и продолжающийся процесс примирения в Афганистане.

На встрече также присутствовали генеральный директор Межведомственной разведки генерал-лейтенант Фаиз Хамид, специальный посланник Пакистана по Афганистану Мухаммад Садик и специальный помощник премьер-министра по национальной безопасности Моид Юсуф.

Визит американского спецпредставителя, первый при администрации Джо Байдена, состоялся на фоне усиленных попыток США добиться политического прекращения войны в Афганистане. Халилзад вылетел из Дохи, где провел переговоры с афганскими талибами.

US lauds Pakistan for historic peace talks

“The success achieved in the Afghan peace process would not have been possible without the ‘sincere & unconditional support’ of Islamabad.”



Zalmay Khalilzad

US Special Representative for Afghanistan Reconciliation pic.twitter.com/bnX5BpxyxP — Government of Pakistan (@GovtofPakistan) September 15, 2020

Госсекретарь США Энтони Блинкин написал письмо президенту Афганистана Ашрафу Гани, в котором изложил план из четырех пунктов для афганского эндшпиля. Он включает в себя спонсируемую ООН встречу министров иностранных дел Пакистана, Ирана, России, США, Китая и Индии для принятия «единого подхода» по Афганистану.

Кабулу были направлены конкретные предложения, предусматривающие создание нового инклюзивного правительства страны, ведущего к всеобъемлющему прекращению огня.

ВВС Пакистана и Шри-Ланки договорились об укреплении сотрудничества

Новая договоренность была достигнута на встрече начальника штаба ВВС Главного маршала авиации Моджахеда Анвара Хана и его шриланкийского коллеги маршала авиации Сударшаны Карагоды Патираны в Коломбо.

Air Forces of Pakistan ????????, Sri Lanka ???????? agree to explore new avenues to enhance bilateral professional cooperation@DGPR_PAF https://t.co/cLibvDgM9e pic.twitter.com/l2GfGpdAyT — Radio Pakistan (@RadioPakistan) March 5, 2021

Моджахед отметил, что военные его страны горды тем фактом, что командующий ВВС Шри-Ланки прошел подготовку в Пакистане.

«Наши вооруженные силы в целом и военно-воздушные силы в частности имеют прочные узы дружбы», — сказал Моджахед Анвар Хан.

Пакистан и Непал рассматривают возможность установления прямого авиасообщения

Посол Непала в Пакистане Тапас Адхикари заявил, что отношения двух стран имеют большой потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества.

Дипломат подчеркнул, что Пакистанские международные авиалинии (PIA) должны изучить возможность начала прямых рейсов с Непалом, что помогло бы развитию двусторонней торговли между двумя странами.

По мнению Тапаса Адхикари, развитие торговли поможет сократить безработицу и повысить уровень жизни граждан. Также Пакистан и Непал имеют большие перспективы для расширения сотрудничества в сфере туризма, поскольку обе страны обладают самыми высокими горными вершинами в мире.

Выступая перед бизнесменами во время своего визита в Исламабадскую торгово-промышленную палату (ICCI) в среду, посол Непала отметил, что пакистанское деловое сообщество должно посетить его страну. При этом дипломат выразил намерение привезти делегацию непальских бизнесменов в Пакистан для содействия развитию деловых связей между двумя странами.

Nepalese Ambassador stresses need for restarting direct flights b/w Pakistan ???????? & Nepal ???????? to promote bilateral tradehttps://t.co/hY6q41Wnjw — Radio Pakistan (@RadioPakistan) March 3, 2021

Президент Исламабадской торгово-промышленной палаты Сардар Ясир Ильяс Хан ответил, что Пакистан и Непал должны сосредоточиться на развитии прочных деловых связей между частным сектором обеих стран. Важно изучить все неиспользованные области двусторонних экономических отношений, поскольку нынешний объем торговли намного меньше их фактического потенциала.

Было отмечено, что прямой авиарейс между Катманду и Исламабадом занял бы всего 2 часа, в то время как непрямой рейс сейчас составляет около 22 часов. Сокращение времени международных перелетов важно для облегчения коммуникации бизнесменов Пакистана и Непала.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан получил вотум доверия на фоне бойкота оппозиции

На голосовании палаты представителей Имран Хан набрал 178 голосов, что позволило ему получить вотум доверия. Для победы ему было необходимо набрать всего 172 голоса.

Хан является лидером пакистанской партии «Техрик-и-Инсаф», которая возглавляет правящую коалицию. Он пришел к власти в результате всеобщих выборов в 2018 году.

Премьер-министр получил 178 голосов, выражающих доверие его руководству в Национальном собрании, состоящем из 342 членов, и нижней палате парламента, сообщил спикер Асад Кайсер по итогам субботнего голосования.

Оппозиционное 10-партийное Пакистанское демократическое движение (ДПМ) объявило, что будет бойкотировать голосование. Скамьи оппозиции были почти полностью пусты на протяжении всего процесса. Мохсин Давар, независимый кандидат и лидер правозащитной группы пуштунского движения «Тахаффуз» (ПТМ), был единственным членом оппозиции, присутствовавшим в палате представителей во время голосования.

Оппозиция и премьер-министр обвиняют друг друга в коррупции, покупке голосов парламентариев и использовании «непрозрачных» фондов. Игнорируя голосование по вотуму доверия, оппозиция заранее объявляет его нелигитимным вне зависимости от результата. Так что победа Хана на этом голосовании — далеко не конец политического кризиса в стране.