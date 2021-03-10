Китай представил аналог российской боевой машины пехоты Т-15 «Армата»

Абу-Даби, 10 марта. Китайская делегация официально презентовала проект новой разрабатываемой тяжёлой боевой машины пехоты.

Данная модель была продемонстрирована на 15-ой Международной оборонной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби (ОАЭ). Для военно-промышленного комплекса Китая это вторая презентация прототипа тяжёлой боевой машины пехоты.

Новейшая китайская БМП вызвала живейший интерес у экспертов из самых разных стран. Специалисты сразу же обратили внимание на аналогичное подобие с боевой машиной пехоты РФ Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

Впервые российская тяжелая БМП Т-15 была представлена на параде Победы в Москве в 2015 году. Среди основных различий Т-15 – существенно доработанная степень танкового бронирования и активной защиты «Афганит».

У китайской боевой машины пехоты много точек соприкосновения с многообещающей российской Т-15. По опубликованным изображениям, очевидно, что новая модель имеет существенные доработки. Значительно исправлена верхняя лобовая деталь корпуса, которая стала короче. На ней установлены телевизионные камеры. В кормовой части БМП - 2 пулеметные установки 12,7-мм с дистанционным управлением.

Ранее аналитики из США упоминали о том, что многие новейшие образцы вооружений армии Китая были скопированы с российского оружия. Особенно это заметно на воздушной технике Народно-освободительной армии Китая.