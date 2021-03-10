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Актриса Евгения Лютая рассказала, как чуть не стала женой Антона Макарского

Актриса Евгения Лютая рассказала, как чуть не стала женой Антона Макарского

Москва, 10 марта. Актриса Евгения Лютая могла бы стать женой коллеги Антона Макарского, но этого не произошло. Звезда назвала причину расставания с артистом.

Актеры были влюблены друг в друга и даже хотели пожениться. Пара поехала в гости к родителям Евгении, чтобы получить благословение.

Получив одобрение от родителей, Евгения и Антон продолжили свое романтическое путешествие. Но вдруг их отношения резко оборвались.

«Антон считает, что я его бросила. Я так не считаю. Просто пришло понимание, что наша жизнь только начинается. Мы очень эмоциональные люди. У нас искры бы летели. Но мы до этого не довели, вовремя расстались», — сказала Лютая в эфире программы «Судьба человека».

В тот момент у Антона пошла вверх карьера, а у Евгении продолжалась учеба. По мнению артистки, расставание с Макарским было легким. Разрыв даже не ударил по отношениям между бывшими влюбленными. Антон, как отметила Евгения, продолжал ее опекать даже после завершения романтической связи.

«Антон был хорошим ориентиром в моей жизни. Я никогда не подпускала к себе недостойных мужчин», — добавила Лютая.

Сейчас Антон Макарский женат на Виктории. Пара вместе с 1999 года. Долгие годы супруги пытались стать родителями, им пришлось пройти много испытаний, чтобы наконец осуществить свою мечту.

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