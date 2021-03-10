Россияне пожаловались на сбои в работе YouTube, Google, «Яндекса» и МТС

Москва, 10 марта. Жители России массово столкнулись со сбоями в работе зарубежных площадок YouTube, Google, а также отечественных сервисов "Яндекса" и МТС, следует из данных Downdetector.

Неполадки в работе популярных сервисов наблюдаются в нескольких крупных городах России. Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты, другие пожаловались на проблемы при отправке сообщений.

Больше всего жалоб на работу зарубежных площадок YouTube и Google поступило из Москвы. Почти 50% пользователей широкополосного интернета компании МТС сообщили о сбоях в работе оператора. Сайт поисковика "Яндекс" перестал работать у восьми из десяти пользователей.