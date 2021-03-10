Юрист рассказал, что грозит 20-летнему парню, переспавшему с несовершеннолетней курянкой

Курск, 10 марта. В Солнцевский районный суд Курской области поступило уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении ст. 134 ч. 1 УК РФ о половом сношении с несовершеннолетним лицом. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

По его словам, нарушение данной статьи наказывается обязательными и принудительными работами, а также возможным лишением свободы на срок до четырех лет.

«Я считаю, что за такие действия лишать свободы нельзя, по сути изнасилования не было, все по согласию, но так как он воспользовался ее возрастом, то должен понести ответственность», — заключил юрист.

Ранее ФАН сообщал, что в Курске за 2020 год возросло количество зарегистрированных преступлений. В этот список вошли убийства (до 40), изнасилования (до 51) и поджоги (до 90).