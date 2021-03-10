Первую в России онлайн-ипотеку на покупку вторичного жилья выдал Сбербанк

Москва, 10 марта. Россияне до конца года смогут в дистанционном формате оформить ипотеку, подписать документы и зарегистрировать право собственности. Технология уже опробована Сбербанком.

Впервые в России ипотека на покупку вторичного жилья выдана дистанционно. Онлайн-кредит оформил Сбербанк, рассказали в пресс-службе финансовой организации.

Несмотря на то, что большинство услуг предоставлялось в дистанционном формате и раньше, в банк все равно нужно было прийтидля подписания документов, пишет «Интерфакс«. Теперь, по информации заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царёва, все это можно сделать онлайн. Правда, пока только в Москве.

До конца 2021 года планируется предоставить доступ к такой услуге жителям всей страны. Таким образом, россияне смогут выбрать квартиру, оформить ипотеку, подписать документы, зарегистрировать право собственности и провести расчеты в режиме онлайн, без посещения банка.

Кабмин также упростил процесс улучшения жилищных условий с использованием материнского капитала. Постановление подписал Михаил Мишустин.