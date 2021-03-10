Песков не смог подтвердить сведения о сбое в работе сайтов госорганов

Москва, 10 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не заметил сбоев в работе сайтов Госдумы, Совета Федерации, Кремля и правительства.

Подтвердить наличие неполадок методом апробирования не удалось, рассказал Песков в ответ на вопрос, не связывает ли Кремль сбои с сообщениями о планах Соединенных Штатов осуществить кибератаки на РФ.

Также сообщается, что сайты государственных органов восстановили работу после сбоев, которые начались в полдень 10 марта. Ранее от пользователей начали поступать жалобы на работу сервисов «Ростелекома».