Вашингтон, 10 марта. Армия США рассматривала в разное время проекты использования на войне верблюдов-саперов, летучих мышей со взрывчаткой и акул с подводными бомбами.

Идея использовать животных на поле боя так же стара, как и войны. Армия США не является исключением, поэтому в разное время рассматривала «зоопланы», подчас даже безумные. Авторы издания Military Watch перечислили самые провальные задумки Пентагона.

Серия странных «зоопланов» берет начало в 1855 году, когда Конгресс США выделил войскам финансирование на программу обучения боевых верблюдов. Инициатива была не лишена смысла, ведь верблюда отличает от лошади большая выносливость, но в годы Гражданской войны военные дрессировщики перешли на сторону конфедератов, а оставшихся животных пришлось сдать в цирки.

После Второй мировой войны энтузиаст Беррес Скиннер предложил идею использования голубей для наводки высокоточного оружия. Проект сразу зарубили зоозащитники. Похожую инициативу потом выдвинул дантист Лайтл Адамс, но он заменил голубей на летучих мышей, которые бы сбрасывали на врага бомбы. На испытаниях они взорвали вместо цели весь полигон, чем убедили Пентагон в безнадежности затеи. Однако уже через 20 лет военное командование рассматривало проект «Головные уборы», который предполагал появление в ВМС США акул-камикадзе.

Морских хищников планировали оснащать упряжками со взрывчаткой и направлять к кораблям противника, стимулируя ударами тока не сходить с заданного курса. Но оказалось, что акулы не очень-то поддавались дрессировке, а шоковая терапия их только нервировала. После года бесцельных издевательств над морскими хищниками Пентагон успокоился и свернул «Головные уборы».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что аналитики американского издания рассказали о рассекреченных планах Пентагона по ликвидации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.