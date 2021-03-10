Эксперт раскрыл секрет успеха социальных сетей с голосовым общением

В настоящее время в мире появился тренд перехода от письменного текста к разговорному общению. Об этом рассказал в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт объяснил, как устроены набирающие в последнее время популярность социальные сети непривычного формата.

«Они основаны на голосовом общении. В так называемых комнатах находятся спикеры. У них есть своя аудитория. Слушателям могут дать голос или нет. Почему все ломанулись в Clubhouse? Потому что там Илон Маск, Марк Цукерберг. Туда приходили звезды, они были готовы разговаривать с народом. Публике хочется слушать интересных людей», — сообщил маркетолог.

По словам Николая Григорьева, в настоящее время в нашем обществе происходят глубинные преобразования.

«Сегодня очень модными стали интеллектуальные колонки. Люди с ними разговаривают, отдают команды. Это еще одно свидетельство глобального мегатренда перехода от письменного текста к разговорному общению. Эта тенденция сейчас будет реализовываться на самых разных платформах. Цифровой мир по определению глобален. Там вы имеете доступ ко всем странам, миллиардам людей. Именно поэтому там победитель получает все», — отметил эксперт.

В завершение он указал, что именно, по его мнению, привело к такой популярности социальных сетей с голосовым общением.

«В какой-то момент мы утратили привычку вести разговоры. В конце концов, человечество затосковало без этого», — подытожил собеседник ФАН.

Ранее Николай Григорьев оценил решение Роскомнадзора замедлить работу Twitter за игнорирование просьб удалить опасный контент.