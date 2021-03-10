Сайты органов государственной власти РФ восстановили работу

Москва, 10 марта. Цифровые ресурсы органов государственной власти России были недоступны в течение некоторого времени в среду днем.

Согласно полученным данным, сайты российского правительства, Следственного комитета, Совета безопасности, Минпромторга, Роскомнадзора, а также Минэкономразвития просто не открывались. Позже работа платформ была полностью восстановлена.

Интернет-ресурс Совета Федерации функционировал с перебоями, однако проблему устранили в кратчайшие сроки. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Сайты МВД и Государственной думы РФ также работали некорректно, однако позже неполадки были исправлены. Пользователи Сети информировали о сбоях в работе «Ростелекома».