Смертельное ДТП в Тюмени попало на видео

Тюмень, 10 марта. Водитель легкового такси скончался на месте аварии с участием пассажирского автобуса. Инцидент запечатлела камера видеорегистратора.

Смертельное ДТП с участием такси «Митсубиси» и автобуса маршрута №55 произошло на улице Республики, пишет URA.RU. По предварительным данным, погибший мужчина 1982 года рождения не был пристегнут ремнем безопасности. Пассажир такси — 31-летний мужчина, был доставлен в больницу с переломами позвонков и лучевой кости. В автобусе никто не пострадал.

Следователи выясняют обстоятельства ДТП. Момент столкновения и первые секунды после аварии попали на запись видеорегистратора, ехавшего позади таксиста водителя.

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