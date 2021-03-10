«JourФак Манукяна». Цензура на ТВ: За или против? ФАН-ТВ

Внимание эксперта комиссии по СМИ ОП РФ Вадима Манукяна на этот раз привлекло обращение Дмитрия Певцова, который высказался за возвращение цензуры на телевидение. Советский и российский актер с пренебрежением высказался о таких популярных передачах как ток-шоу «Прямой эфир» и реалити-шоу «Дом-2», о возвращении которого на телеэкраны заявила его ведущая Ольга Бузова.

Своим мнением также поделились такие известные личности, как Юрий Грымов, Анатолий Вассерман и Владимир Познер. Кардинальная разница в позициях неудивительна: тема дискуссии достаточно комплексная и неоднозначная. Сам же Манукян уверен: передачи на государственных каналах должны нести иной заряд и показывать граждан, способных быть примерами для подражания. Низкопробные шоу об опустившихся и порочных персонажах создают иллюзию того, что именно так живет вся страна, но большинство россиян — люди порядочные и достойны большего. Ведущий считает, что подобному «телебезобразию» место, в лучшем случае, на частных каналах, не имеющих государственного финансирования. О том, нужна ли федеральному телевещанию цензура и какие меры сейчас необходимо предпринять для облагораживания главных каналов страны — в новом выпуске передачи «JourФак Манукяна».