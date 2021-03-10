Житель Татарстана выпил и изнасиловал пенсионерку

Казань, 10 марта. Мужчина напился и пробрался в дом своей 82-летней соседки. Там он изнасиловал пожилую женщину.

Житель Татарстана предстанет перед судом за изнасилование 82-летней пенсионерки. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы СУ СКР по РТ.

Происшествие случилось в Актанышском районе. Следствие полагает, что мужчина напился и ворвался в соседний дом, где проживала пожилая женщина. Там он набросился на нее и изнасиловал. Против 56-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчину поместили в СИЗО пока идет расследование.

Похожий случай произошел в Мордовии. Там суд признал виновным местного жителя в изнасиловании родной дочери. Он проведет 12 лет в исправительной колонии, сообщил ФАН.