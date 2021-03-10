Экс-участник Евровидения Петр Налич назвал Манижу певицей с прекрасным вкусом

Москва, 10 марта. Певец и композитор Петр Налич назвал певицу Манижу, которая представит Россию на Евровидении в 2021 году, талантливым человеком с прекрасным вкусом.

Налич в составе собственной группы участвовал в международном музыкальном конкурсе в 2010 году. Он победил в отборе, который, как и в этот раз, провели в начале марта.

Певец отметил, что стать конкурсантом приятно, и пожелал Маниже попасть в финал Евровидения. Налич назвал это отличным шансом для артиста показать себя.

«Лично я отношусь к ней очень хорошо», — заключил он в разговоре с РИА Новости Крым.

Как напоминает RT, Манижа победила по результатам национального зрительского голосования, который провели 8 марта в эфире Первого канала. В Роттердам она поедет с песней «Русская женщина».

С итогами голосования согласились далеко не все. Музыкальный продюсер некогда популярного коллектива «Ласковый май» Андрей Разин обрушился на певицу, назвав ее «позорищем». Его настолько возмутил выбор телезрителей, что он пожелал исполнительнице занять последнее место на конкурсе.