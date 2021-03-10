Создано СИЗ для защиты от COVID-19 при снятой маске

Мехико, 10 марта. Группа мексиканских ученых создали уникальную маску для носа от коронавируса, которая защищает организм в то время, когда человек снимает СИЗ.

Уникальная назальная маска разработана исследователями мексиканского Национального политехнического института. Такую информацию сообщает сайт Правительства Мексики.

В данный момент исследователи ведут переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство назальных масок. Предполагается, что назальная маска не является заменой основной, а просто усиливает меры по защите здоровья в те моменты жизни, когда человеку необходимо находиться без основного СИЗ. Сейчас разработчики ведут переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство назальных масок.

Российские медики за прошедшие сутки выявили 9079 случаев коронавируса. Это новый минимум по заражениям с октября 2020 года. По данным на 10 марта, наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в Москве — 1116. В Северной столицы медики диагностировали COVID-19 у 959 местных жителей.