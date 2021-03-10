Селена Гомес откровенно рассказала о своих психических расстройствах

Вашингтон, 10 марта. Певица Селена Гомес трижды ложилась в клинику для лечения психических заболеваний. Сейчас звезда открыто говорит о своих проблемах и призывает других следовать ее примеру.

Первый раз знаменитость угодила в рехаб в 2014 году из-за выгорания и депрессии. Как рассказала Гомес в интервью Vogue, тогда она не могла понять свою проблему и бороться с нею без посторонней помощи. На реабилитации знаменитость была в 2016 и 2018 году, когда ей поставили волчанку и провели курс химиотерапии.

«Я знала, что не смогу жить дальше, пока не научусь слушать тело и ум, когда мне действительно нужна помощь», — откровенно сказала популярная певица, добавив, что до сих пор сталкивается с тревогой по ночам.

Одним из действенных способов борьбы с тревожными расстройствами Селена назвала отказ от социальных сетей. Сейчас ее аккаунты ведет ассистент.

«Однажды я проснулась, зашла в Instagram, как многие это делают, и поняла, что хватит. Я устала читать весь этот ужас. Я устала смотреть на чужую жизнь. После этого решения я почувствовала моментальное освобождение. Передо мной была лишь моя жизнь, и я присутствовала в ней», — добавила 28-летняя артистка.

Недавно певица призналась, что думает о завершении музыкальной карьеры. Она с сожалением отметила, что ее не воспринимают всерьез.