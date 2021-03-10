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Эдуарду Болсонару подозревают в подготовке штурма Капитолия

Эдуарду Болсонару подозревают в подготовке штурма Капитолия в США

Бразилиа, 10 марта. В Соединенных Штатах подозревают депутата Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару в причастности к подготовке штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщило агентство The Proof.

Сын бразильского лидера мог остановить сессию Конгресса для утверждения победы Джо Байдена, утверждают американские СМИ. Большую огласку ситуация получила после публикации в The Proof материалов, указывающих на связь Эдуарду с другими участниками «военного совета».

Эдуарду Нантис Болсонару

Имя Эдуарду Болсонару упоминается среди лиц, которые присутствовали на тайном «военном совете» в отеле Trump International в США, который происходил незадолго до штурма. Одним из участников встречи стал ближайший советник Трампа — бизнесмен Майкл Линделл, подозреваемый в организации попытки переворота.

Читать о штурме Капитолия, который поставил точку в правлении Дональда Трампа

Репутация сына президента

В Бразилии сын президента Болсонару известен как политик с принципиальными консервативными установками. В частности, Эдуарду неоднократно делал жесткие высказывания в отношении однополых браков и ЛГБТ, требовал ужесточения миграционной политики и запрета коммунистических взглядов — в 2016 году он внес на рассмотрение законопроект, предполагающий криминализацию коммунистической символике наравне с нацистской.

В 2019 году стало известно, что Эдуарду Болсонару вступил в правую популистскую организацию The Movement, основанную экс-советником Дональда Трампа Стивом Бэнноном. Болсонару-младший является официальным представителем этой группы в Южной Америке. The Movement продвигает консервативные и националистические взгляды в Европе и по всему миру, позиционируя себя как «ответ глобалистам» — в первую очередь международному фонду Джорджа Сороса «Открытое общество».

Болсонару-младший известен как поклонник Дональда Трампа и горячий любитель огнестрельного оружия — он оказал значимую поддержку инициативам Жаира Болсонару по упрощению покупки оружия в Бразилии.

Доказательства причастности Эдуарду

«Детали встречи Линделла с Болсонару 5 января, которые ранее были неизвестны, могут помочь установить связь между кругом доверенных лиц Трампа и восстанием 6 января», — утверждает автор статьи в The Proof Сет Абрамсон.

Он утверждает, что Эдуарду был на тайной встрече со сторонниками Трампа 4 и 5 января. Кроме того, Абрамсон указывает на его связи с семьей бывшего американского лидера и другими влиятельными людьми.

6 января в прямом эфире в Instagram Линделл заявил, что у него были доказательства мошенничества на выборах. Он был уверен, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп будет во главе страны еще четыре года. В этом же эфире американский бизнесмен сообщил, что накануне он провел встречу с сыном Жаира Болсонару, который позднее в социальных сетях опубликовал фотографию с Линделлом.

Майкла Линделла обвинили в распространении фейков, нацеленных против президента Джо Байдена во время предвыборной кампании, его страницу в Twitter заблокировали.

По словам журналистки Media Matters Оливии Литтл, встреча прошла 5 января, и на ней участвовали более 20 человек, в том числе Лидделл, Эдуарду Болсонару, двое старших сыновей Дональда Трампа, бизнесмены, сенаторы и бывшие советники республиканца.

О «неожиданном визите» Эдуарду в США впервые сообщалось в издании Globo 4 января. В Белый дом он прибыл по приглашению дочери экс-президента США Иванки Трамп.

Реакция Бразилии

Правительство Бразилии не осудило штурм Капитолия. 7 января министр иностранных дел Эрнесту Араужу оправдал попытку переворота тем, что североамериканский народ почувствовал себя «обманутым и преданным» и не доверял результатам выборов.

«Ха-ха-ха, «тайная встреча», которую я фотографирую и выкладываю в социальные сети; Вы совсем уже с ума сошли», — написал Эдуарду на своей странице в Twitter в ответ на обвинения в причастности к попытке переворота, однако позже он удалил эту запись.

Сенатор от оппозиционной Партии трудящихся Жакис Вагнер потребовал у министра иностранных дел предоставить информацию о поездке депутата Эдуарду Болсонару в США.

«Информация, которую я требую, прольет свет на этот темный и незаконный заговор против демократии, поможет восстановить справедливость в США и определить степень участия бразильского правительства, если оно действительно есть, в этом печальном и постыдном событии», — заявил Вагнер.

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