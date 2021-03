Эдуарду Болсонару подозревают в подготовке штурма Капитолия

Бразилиа, 10 марта. В Соединенных Штатах подозревают депутата Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару в причастности к подготовке штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщило агентство The Proof.

Сын бразильского лидера мог остановить сессию Конгресса для утверждения победы Джо Байдена, утверждают американские СМИ. Большую огласку ситуация получила после публикации в The Proof материалов, указывающих на связь Эдуарду с другими участниками «военного совета».

A imprensa americana reporta que no dia 5 houve uma reunião no Trump Hotel que foi apelidada de “conselho de guerra”



Embora neguem que o encontro aconteceu, vários aliados de Trump (incluindo seu filho) foram vistos no hotel naquele dia:https://t.co/txvaFwuNFM — Samuel Pancher (@SamPancher) March 6, 2021

Имя Эдуарду Болсонару упоминается среди лиц, которые присутствовали на тайном «военном совете» в отеле Trump International в США, который происходил незадолго до штурма. Одним из участников встречи стал ближайший советник Трампа — бизнесмен Майкл Линделл, подозреваемый в организации попытки переворота.

Um desses aliados é Michael Lindell, um empresário americano conspiracionista



No dia 5/01, um conhecido brasileiro também estava em Washington. Eduardo Bolsonaro postou fotos com Lindell e na Casa Branca com a filha de Trump, Ivanka. A foto com Lindell, no entanto, foi apagada. pic.twitter.com/k0CijC3RQk — Samuel Pancher (@SamPancher) March 6, 2021

Репутация сына президента

В Бразилии сын президента Болсонару известен как политик с принципиальными консервативными установками. В частности, Эдуарду неоднократно делал жесткие высказывания в отношении однополых браков и ЛГБТ, требовал ужесточения миграционной политики и запрета коммунистических взглядов — в 2016 году он внес на рассмотрение законопроект, предполагающий криминализацию коммунистической символике наравне с нацистской.

В 2019 году стало известно, что Эдуарду Болсонару вступил в правую популистскую организацию The Movement, основанную экс-советником Дональда Трампа Стивом Бэнноном. Болсонару-младший является официальным представителем этой группы в Южной Америке. The Movement продвигает консервативные и националистические взгляды в Европе и по всему миру, позиционируя себя как «ответ глобалистам» — в первую очередь международному фонду Джорджа Сороса «Открытое общество».

Болсонару-младший известен как поклонник Дональда Трампа и горячий любитель огнестрельного оружия — он оказал значимую поддержку инициативам Жаира Болсонару по упрощению покупки оружия в Бразилии.

Доказательства причастности Эдуарду

«Детали встречи Линделла с Болсонару 5 января, которые ранее были неизвестны, могут помочь установить связь между кругом доверенных лиц Трампа и восстанием 6 января», — утверждает автор статьи в The Proof Сет Абрамсон.

Он утверждает, что Эдуарду был на тайной встрече со сторонниками Трампа 4 и 5 января. Кроме того, Абрамсон указывает на его связи с семьей бывшего американского лидера и другими влиятельными людьми.

6 января в прямом эфире в Instagram Линделл заявил, что у него были доказательства мошенничества на выборах. Он был уверен, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп будет во главе страны еще четыре года. В этом же эфире американский бизнесмен сообщил, что накануне он провел встречу с сыном Жаира Болсонару, который позднее в социальных сетях опубликовал фотографию с Линделлом.

Майкла Линделла обвинили в распространении фейков, нацеленных против президента Джо Байдена во время предвыборной кампании, его страницу в Twitter заблокировали.

Não bastasse a foto, o próprio Lindell, em live na manhã do ataque ao capitólio, confirma que esteve com “o filho do presidente do Brasil” na noite anterior. Ele fez uma live em direção ao evento que terminou com mortes e depredação. Legendei abaixo pic.twitter.com/kfDyNVzBlh — Samuel Pancher (@SamPancher) March 6, 2021

По словам журналистки Media Matters Оливии Литтл, встреча прошла 5 января, и на ней участвовали более 20 человек, в том числе Лидделл, Эдуарду Болсонару, двое старших сыновей Дональда Трампа, бизнесмены, сенаторы и бывшие советники республиканца.

О «неожиданном визите» Эдуарду в США впервые сообщалось в издании Globo 4 января. В Белый дом он прибыл по приглашению дочери экс-президента США Иванки Трамп.

Реакция Бразилии

Правительство Бразилии не осудило штурм Капитолия. 7 января министр иностранных дел Эрнесту Араужу оправдал попытку переворота тем, что североамериканский народ почувствовал себя «обманутым и преданным» и не доверял результатам выборов.

-Há que lamentar e condenar a invasão da sede do Congresso ocorrida nos EUA ontem.



-Há que investigar se houve participação de elementos infiltrados na invasão



-Há que deplorar e investigar a morte de 4 pessoas incluindo uma manifestante atingida por um tiro dentro do Congresso — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 7, 2021

«Ха-ха-ха, «тайная встреча», которую я фотографирую и выкладываю в социальные сети; Вы совсем уже с ума сошли», — написал Эдуарду на своей странице в Twitter в ответ на обвинения в причастности к попытке переворота, однако позже он удалил эту запись.

Сенатор от оппозиционной Партии трудящихся Жакис Вагнер потребовал у министра иностранных дел предоставить информацию о поездке депутата Эдуарду Болсонару в США.