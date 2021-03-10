В NI раскрыли, почему подводные испытания «Циркона» являются эпохальными

Вашингтон, 10 марта. Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» подводного базирования станет ключевой вехой для ВМФ РФ, уверены журналисты из США.

Специалисты из России готовятся к тестированию в июне этого года гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта подводной лодки «Северодвинск» из состава Северного флота РФ, отметил военный аналитик Марк Эпископос в статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. Он отметил, что в настоящий момент конкретная дата запуска еще не назначена.

Командование Военно-морского флота России приняло решение об ускорении испытаний нового оружия, подчеркнул эксперт. Он рассказал, ссылаясь на инсайдерскую информацию, что тестирование «Циркона» будет проходить по «бешенному графику», включающему в себя два летно-конструкторских и четыре государственных испытания ракеты в нынешнем году. Кроме того, летно-конструкторские испытания будут проведены и с борта субмарины, уточнил он. Гиперзвуковой боеприпас, согласно планам, должен быть принят на вооружение российских войск в первой половине следующего года.

Разработка российской противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» началась в 2010-х годах, напомнил Эпископос. По его словам, на ранних этапах боеприпас имел некоторые затруднения, однако шквал успешных испытаний говорит о том, что проект находится в нужном русле. Все подробности о возможностях ракеты в настоящий момент неизвестны, однако уже сейчас имеется информация о том, что «Циркон» может развивать скорость до 9 Махов, а максимальная дальность полета боеприпаса вариативна и зависит от носителя и условий на поле боя, достигая значения в две тысячи километров, сказал эксперт. Одной из отличительных черт ракеты является ее маневренность, ввиду чего она представляет серьезную угрозу для сил НАТО, уверен эксперт.

«Циркон» ранее был протестирован при помощи бомбардировщика Ту-22М3, однако в большей степени ракетой будут вооружены российские корабли, такие как фрегаты «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», тяжелые атомные ракетные крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», а также модернизированные корветы, считает Эпископос.

«Запуск с подводной лодки является решающим шагом на пути ракеты к готовности к развертыванию, поскольку новая гиперзвуковая ракета, как ожидается, займет видное место в боевых возможностях российских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами нового класса «Ясень», — резюмировал автор материала.

Ранее российские гиперзвуковые ракеты были названы китайскими журналистами самой серьезной угрозой для США, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.