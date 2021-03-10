Илон Маск «наступает на пятки» богатейшему человеку мира по сумме капитала

, 10 марта. Состояние основателя SpaceX, предпринимателя Илона Маска за сутки выросло на рекордные 25 млрд долларов. Он почти догнал самого богатого человека в мире Джеффа Безоса.

Глава Tesla отстает от гендиректора Amazon всего на шесть миллиардов долларов, капитал Безоса оценен в 180 млрд долларов. Капитал Маска начал рекордно расти после удорожания ценных бумаг производителя электрокаров. Акции показали максимальный прирост за год — почти на 20%.

В ходе торгового дня во вторник, 9 марта, котировки акций выросли на 19,64% — до 673,58 доллара за бумагу. Таким образом капитализация предприятия Маска увеличилась на 106,2 млрд долларов, достигнув 106,2 млрд долларов. Рост акций отмечается на новостях об увеличении продаж в Китае.

До этого стоимость ценных акций снижалась в течение пяти торговых сессий подряд, сократившись на 21%. Илон Маск утратил статус богатейшего человека в мире 23 февраля, когда его капитал за сутки потерял 15 млрд долларов.

Ранее основатель SpaceX сообщил, что причиной взрыва прототипа космического корабля Starship стало попадание в двигатель установки гелия.