Госдума отменила возрастные ограничения для назначаемых президентом РФ служащих

Москва, 10 марта. Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о снятии возрастных ограничений для назначаемых президентом госслужащих.

В нынешней редакции закона сказано, что предельный возраст государственных служащих составляет 65 лет. В некоторых случаях для административных работников срок службы может быть продлен до 70-ти. В пояснительной записке к документу, рассмотренному в Госдуме, сказано, что иногда возникает необходимость продления срока нахождения на должности «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям».

Российские депутаты ранее одобрили кандидатуру на должность посла в Белоруссии. Комитет Госдумы РФ по делам СНГ согласовал кандидатуру дипломата Евгения Лукьянова.