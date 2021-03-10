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Мадуро обвинил власти Колумбии в попытке дестабилизировать обстановку в Венесуэле

Мадуро обвинил власти Колумбии в попытке дестабилизировать обстановку в Венесуэле

Каракас, 10 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Колумбии Ивана Дуке в попытках украсть оружие у Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB). По его мнению, правительство «Герцога» делает все для эскалации ситуации в стране, сообщает El Nacional.

По данным Вооруженных сил Венесуэлы, колумбийская разведка планирует «саботировать венесуэльскую систему вооружения», заявил Мадуро.

«Из дома Нариньо (резиденция президента Колумбии) ежедневно планируются мероприятия по дестабилизации Венесуэлы; они хотят обострить вооруженный конфликт, начатый Иваном Дуке, чтобы нарушить священный территориальный суверенитет нашей страны», — заявил президент.

По словам венесуэльского лидера, Национальное разведывательное управление Колумбии (DNI) пыталось подкупить более 600 чиновников боливарианской страны.

«Они не останавливаются и каждый день ищут предателя, который саботирует систему вооружения, который выкрадет оружие; они делают это каждый день, чтобы разоружить Венесуэлу», — заключил Мадуро.

Президент Колумбии пока никак не прокомментировал слова венесуэльского лидера.

Старый конфликт

Мадуро не первый раз высказывает претензии в адрес Ивана Дуке: в конце февраля он назвал Колумбию «наркогосударством», а своего коллегу обвинил в пособничестве наркомафии.

Мадуро также обвинял Дуке в попытке организовать госпереворот в Венесуэле в мае 2020 и открыто называл его врагом Венесуэлы.

Мадуро обвинил власти Колумбии в попытке дестабилизировать обстановку в Венесуэле

Новый виток эскалации в отношениях между Венесуэлой и Колумбией начался после того как 23 января 2019 года лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США и Колумбия признали его временным президентом Венесуэлы. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран.

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