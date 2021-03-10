Мадуро обвинил власти Колумбии в попытке дестабилизировать обстановку в Венесуэле

Каракас, 10 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера Колумбии Ивана Дуке в попытках украсть оружие у Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB). По его мнению, правительство «Герцога» делает все для эскалации ситуации в стране, сообщает El Nacional.

#9Mar | Maduro acusó a Iván Duque de un supuesto plan para robar armas a Venezuela https://t.co/O0ROaJALeN — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 10, 2021

По данным Вооруженных сил Венесуэлы, колумбийская разведка планирует «саботировать венесуэльскую систему вооружения», заявил Мадуро.

«Из дома Нариньо (резиденция президента Колумбии) ежедневно планируются мероприятия по дестабилизации Венесуэлы; они хотят обострить вооруженный конфликт, начатый Иваном Дуке, чтобы нарушить священный территориальный суверенитет нашей страны», — заявил президент.

#EnVivo ???? | “Desde la Casa de Nariño se planifican todos los días actividades para desestabilizar a Venezuela”, denunció el presidente @NicolasMaduro pic.twitter.com/x2v9bf7M2N — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 9, 2021

По словам венесуэльского лидера, Национальное разведывательное управление Колумбии (DNI) пыталось подкупить более 600 чиновников боливарианской страны.

«Они не останавливаются и каждый день ищут предателя, который саботирует систему вооружения, который выкрадет оружие; они делают это каждый день, чтобы разоружить Венесуэлу», — заключил Мадуро.

Президент Колумбии пока никак не прокомментировал слова венесуэльского лидера.

Старый конфликт

Мадуро не первый раз высказывает претензии в адрес Ивана Дуке: в конце февраля он назвал Колумбию «наркогосударством», а своего коллегу обвинил в пособничестве наркомафии.

#EnVideo ????| @NicolasMaduro: Colombia produce el 70% de la cocaína que se consume en el mundo, así lo reconoce la ONU, y durante el período de Duque se ha expandido esa producción#VenezuelaLibreDeDrogas pic.twitter.com/7b7LQzBfE5 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 18, 2021

Мадуро также обвинял Дуке в попытке организовать госпереворот в Венесуэле в мае 2020 и открыто называл его врагом Венесуэлы.

Новый виток эскалации в отношениях между Венесуэлой и Колумбией начался после того как 23 января 2019 года лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. США и Колумбия признали его временным президентом Венесуэлы. Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран.