Третьеклассник в Петербурге ударил ножом двухлетнего брата, смотревшего мультики

Странное происшествие в благополучной петербургской семье: восьмилетний мальчик ударил ножом в грудь своего младшего брата. Объяснить причины своего поступка третьеклассник не смог.

По информации источника ФАН в правоохранительных органах, инцидент произошел в праздничный день, 8 марта, в Калининском районе Петербурга. Пока мать — 38-летняя Диана А. — готовила завтрак, ее восьмилетний старший сын незаметно вынес нож с кухни и пошел в комнату к младшему брату, который в это время смотрел мультфильмы. Спустя час школьник вернулся на кухню, неся под руки двухлетнего брата, и сказал матери:

«Я случайно, я не хотел».

Заметив, что у двухлетнего сына видна кровь в области ребер, женщина вызвала скорую помощь. Раненый ребенок был доставлен в детскую городскую больницу №19 с диагнозом колотая рана грудной клетки. Там малышу оказали помощь, наложили на рану пластырь и выписали домой в удовлетворительном состоянии.

При этом старший брат так и не смог объяснить, по каким причинам он воткнул нож младшему в грудь.

В школе, где учится старший мальчик, семья характеризуется только положительно. О третьекласснике отзываются как о дисциплинированном, ответственном ученике, выполняющем все требования учителей, неконфликтном, избегающем драк, эмоционально устойчивом, легко идущим на контакт.

Как узнал источник ФАН, в школе рассказали, что мать следит за учебой сына, интересуется его успехами в школе, поддерживает тесную связь с классным руководителем. Ни к уголовной, ни к административной ответственности женщина не привлекалась, семья в поле зрения правоохранительных органов и органов опеки никогда не попадала.

ФАН продолжит следить за этой историей.

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