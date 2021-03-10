Пашинян предложил Саркисяну новую кандидатуру на пост главы Генштаба ВС Армении

Ереван, 10 марта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту страны Армену Саркисяну назначить на пост главы Генштаба армянских ВС Артака Давтяна, сообщила пресс-секретарь премьера.

Накануне Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям. Он уже занимал пост главы Генштаба в период с 2018 по 2020 год. Он подал в отставку после скандала со свадьбой сына в период коронавирусных ограничений.

«Премьер-министр предложил президенту назначить Артака Давтяна на должность начальника Генштаба», — сообщила пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян.

Ранее Пашинян сообщил, что с 10 марта занимавший пост начальника Генштаба Оник Гаспарян считается освобожденным от своих обязанностей. Саркисян не подписал указ о его увольнении, но и не обратился в Конституционный суд с обжалованием. В связи с этим Гаспарян автоматически отстранен от своей должности.