Александр Яценко появлялся пьяным на съемочной площадке «Угрюм-реки»

Москва, 10 марта. Актер Александр Яценко рассказал о съемках сериала «Угрюм-река» и признался, что иногда появлялся на площадке пьяным. Причиной тому стало гостеприимство жителей Суздаля.

Сериал, основанный на романе Вячеслава Шишкова, снимали в России и Белоруссии. Особенно гостеприимно встречали актеров и остальную группу в Суздале, где наливали самодельный алкоголь.

Яценко в разговоре с телеведущим Иваном Ургантом в его вечернем шоу признался, что в перерывах между дублями захаживал к местным жителям и угощался самогоном. Актер уточнил, что попросту не мог отказаться — боялся обидеть хозяев.

«Когда снимаешься, имеешь право отдыхать», — добавил он.

Съемочная группа также совершила большую экспедицию в Сибирь ради эффектных локаций, уточняет «Дни.ру».

Как рассказал Федеральному агентству новостей продюсер Денис Евстигнеев, телесериал «Угрюм-река» — о любви, о взаимоотношениях отца, его сына и женщины, которую они делили между собой. Работа над масштабным 16-серийным проектом велась на протяжении семи лет и закончилась перед началом пандемии коронавируса.