В ЗакСе Петербурга прокомментировали наркоскандал с Резником

Санкт-Петербург, 10 марта. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин в разговоре с корреспондентом ФАН сообщил, что поведение его коллеги Максима Резника будет рассмотрено на комиссии по депутатской этике.

«Об этом официально заявил председатель Заксобрания. Но, кроме комиссии ЗакСа по депутатской этике, на эту ситуацию должна обратить внимание лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева, потому что он входит в эту фракцию. Как руководитель она должна с ним воспитательную работу провести. А если он не будет членом фракции, то он перестанет быть и депутатом», — уверен собеседник ФАН.

Чебыкин обратил внимание, что на кадрах оперативной записи из квартиры родственника Резника присутствуют детские вещи. Это вызвало у него беспокойство:

«Там были детский манеж, коляска, игрушки. Видимо, в этой квартире может проживать ребенок. Думаю, правоохранительные органы должны обратить на это особое внимание».

Напомним, 9 марта Резник был задержан полицией на выходе из квартиры своего родственника. Внутри жилплощади были обнаружены посадки марихуаны и готовые наркотические вещества. Сам Резник, прикрывшись депутатским статусом, поспешил скрыться от правоохранителей в ЗакСе. Задержанный в квартире мужчина заявил, что наркотики принадлежат депутату.