Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пензе

Пенза, 10 марта. Теракт в образовательном учреждении Пензы удалось предотвратить сотрудникам ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

ФСБ совместно со Следственным комитетом и МВД РФ в Пензенской области провели операцию, в результате которой был задержан причастный к подготовке преступления гражданин России. У него изъяли порох, инструкции по изготовлению взрывчатки и охотничье ружье.

Задержанный подросток планировал устроить теракт в школе в апреле 2021 года, сообщили в СК РФ. Причиной стали неприязнь и враждебность по отношению к педагогам и одноклассникам. Суд отправил школьника под домашний арест. В отношение подростка возбуждено уголовное дело.