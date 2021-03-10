Twitter — уже старичок: маркетолог оценил замедление работы соцсети Роскомнадзором

Судьба соцсети Twitter не представляет интереса для российских интернет-пользователей. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что с 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость Twitter. Причиной решения стало игнорирование соцсетью просьб ведомства удалить опасный контент.

«От того, что эту соцсеть замедлят или закроют, никто здесь даже не поморщится. Она у нас не слишком популярна. Молодежь там не сидит — предпочитает TikTok, Instagram. Там есть страницы некоторых известных людей, но эти аккаунты не очень «живые». Мы поздно вошли в этот формат. Можно сказать, что Twitter — уже старичок. В цифровом мире один год идет за 100 лет. Когда он завоевывал популярность по всему миру, у нас был не особо любим. Мы туда опоздали, но к нам пришли другие альтернативы», — сказал маркетолог.

Григорьев указал на популярность этого сервиса за рубежом и назвал причины такой востребованности.

«В США через Twitter общался Дональд Трамп. Если вы хотели знать, что думает отставная, действующая, будущая американская элита, то заходили туда», — пояснил эксперт.

Собеседник ФАН отметил, что активные попытки продвижения площадки в нашей стране все же были, но не увенчались успехом.

«У нас пытались сделать политический Twitter. Ксения Собчак высказывалась там на общественно-политические темы. Однако он не стал источником актуальной политической повестки», — подытожил эксперт.

Ранее Николай Григорьев оценил решение ФАС о возбуждении дела против рэпера Моргенштерна.