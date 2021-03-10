Россияне смогут расплачиваться взглядом в магазинах X5 Retail Group

Москва, 10 марта. Сервис оплаты взглядом запускает X5 Retail Group совместно со «Сбером» и платежной системой Visa.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте ретейлера. Сервис оплаты взглядом запускают на кассах самообслуживания, к нему уже успели подключить 52 супермаркета «Перекресток».

«Новый способ платежа к концу марта будет доступен в 150 супермаркетах «Перекресток», — уточняет группа.

К тому же в апреле 2021 года к сервису должен подключиться ряд московских магазинов «Пятерочка». Оплата с помощью взгляда занимает несколько секунд, как и обычная транзакция банковской картой. В базовой сборке устройства используется высокоточная 3D-камера, которая способствует обеспечению высокого уровня безопасности и исключению возможности взлома.

Ранее стало известно, что российские ретейлеры могут продавать картофель класса «эконом». Речь идет о клубнях мелкого калибра, сообщает Федеральное агентство новостей.