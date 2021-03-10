Путину доложили о вариантах индексации выплат работающим пенсионерам

Москва, 10 марта. Предложения, содержащие несколько вариантов индексации выплат работающим пенсионерам, были доведены до президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что данный вопрос был проработан и своевременно доложен Путину. Есть несколько возможных путей, и дальше эксперты Кремля в контакте с правительством продолжат поиск единственно правильного решения.

Министр труда и социально защиты Антон Котяков ранее заявил, что поручение российского лидера продумать идеи по увеличению пенсионного обеспечения работающих граждан было исполнено. По его мнению, обсуждение темы в ближайшее время должно дать определенный результат.