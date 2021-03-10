Кремль опроверг данные о встрече Путина с экс-премьером Франции Фийоном

Москва, 10 марта. Президент России Владимир Путин не встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник, 9 марта, «Коммерсантъ» написал о том, что Путин и его «европейский гость» Фийон поздно вечером общались на Красной площади. Публикация появилась после того, как на прошлой неделе в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» президент сказал, что встречался в Кремле с прибывшим из Европы иностранцем.

«Я могу это опровергнуть, информация коллег неверна», — сказал Песков на просьбу журналистов подтвердить данные «Коммерсанта».