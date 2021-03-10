Политическая партия напала на штаб-квартиру союза ученых в центре Туниса

Тунис, 10 марта. «Свободная конституционная партия» организовала нападение на штаб-квартиру Международного союза мусульманских ученых из-за подозрения в связи с группировкой «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ).

Штурм произошел 9 марта в столице Туниса. Руководитель фракции Абир Мусса заявила, что ее сторонники настаивают на расформировании профсоюза, пропагандирующего терроризм.

Генеральный секретарь Международного союза мусульманских ученых Али Мохиеддин аль-Карадаги опроверг сообщения о связи объединения с экстремистами и назвал захват штаб-квартиры преступлением.

«Это несовместимо с нашими исламскими и демократическими ценностями, поскольку мы являемся центром науки и образования, а не политическим штабом. Случившееся — подлый акт, который представляет собой запугивание и терроризм в гражданских учреждениях», — заявил представитель профсоюза.

Общественных деятелей Туниса возмутило, что нападение произошло при участии вооруженных сил страны. Политический аналитик и публицист Абд аль-Латиф Дарбала назвал подобное сотрудничество недопустимым.

«Если человек поссорился с соседом и вломился в дом, то сотрудники службы безопасности должны сопровождать его и защищать во время взлома? А если он решил совершить ограбление или насилие? Разве охранный эскорт обязан обезопасить его?», — возмутился он.

Активисты «Свободной конституционной партии» организовали в штаб-квартире сидячую забастовку. Ранее Абир Мусса пыталась прекратить деятельность профсоюза юридическим путем. Однако тунисские судебные органы отклонили иск.

1 Организация запрещена на территории РФ.