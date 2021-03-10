Кремль не располагает информацией о новом плане Зеленского по Донбассу

Москва, 10 марта. Кремлю не известно о существовании нового плана по урегулированию в Донбассе с украинской стороны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время пресс-конференции он подчеркнул, что не располагает информацией о плане, о котором говорил украинский президент Владимир Зеленский. Песков указал, что в качестве лучшей подготовки встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского выступило бы выполнение Киевом достигнутых договоренностей по Донбассу.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — заметил Песков.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев доработал план урегулирования в Донбассе, разработанный Францией и Германией. Теперь ожидается его одобрение со стороны Москвы.

Ранее эксперт назвал заявление Зеленского о мирном плане по Донбассу политической игрой.