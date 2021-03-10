Пышногрудая Ани Лорак соблазнила поклонников пикантным фото в боди

Москва, 10 марта. Певица Ани Лорак порадовала поклонников свежим фото, которое произвело фурор в соцсети Instagram. Артистка предстала в откровенном наряде, демонстрирующем ее женственную фигуру.

На знаменитости было черное боди с глубоким декольте, которое лишь подчеркнула пышную грудь звезды сцены. Поверх сексуального наряда была легкая накидка в тон боди.

Подчеркнула образ роковой красотки Ани Лорак прической — распущенными локонами — и длинными серьгами-звездочками. Что касается макияжа, то он был сделан в пастельных тонах с акцентом на глаза.

Оторваться от снимка, на который была наложена анимация в виде летящих лепестков алых цветов, было невозможно. Поклонники, восхитившись образом дивы, осыпали ее комплиментами.

«С праздником, самая шикарная женщина! Вы — эталон красоты не только для мужчин, но и для женщин»; «Ух, какая»; «Эта роскошная девушка незаконно красива! Исключительная», — пишут интернет-пользователи, соблазнившиеся пикантным фото певицы.

На странице знаменитой певицы часто появляются кадры, наполненные сексуальностью и женственностью. Зимой звезда радовала нежными домашними снимками на фоне окон с заснеженным пейзажем.