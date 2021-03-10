Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Телефонный номер премьера Словакии выложили в Сеть

Телефонный номер премьера Словакии выложили в Сеть

, 10 марта. Пользователи Сети, выступающие против применения "Спутника V" без регистрации, выложили в Facebook номер телефона премьер-министра Словакии Игора Матовича.

Неизвестные сопроводили публикацию в соцсети оскорбительными высказываниями, из которых ясно отрицательное отношение к позиции политика относительно использования препарата от коронавируса "Спутник V". Позднее пост был удален администраторами Facebook.

Первую партию вакцины доставили в Словакию 1 марта. Минздрав страны выдал разрешение на использование "Спутника V" без регистрации Европейском агентстве лекарственных средств.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало, что премьер Словакии отказался возвращать "Спутник V".

Новости партнеров