Песков назвал замедление работы Twitter в России обоснованным

Москва, 10 марта. Правительство России обоснованно замедлило работу зарубежной соцсети Twitter на территории РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Жители России должны иметь доступ к ресурсам разных стран мира, однако некоторые площадки не соблюдают законы РФ. Администрация Twitter нарушает российское законодательство, поэтому власти обоснованно приняли меры против этого сервиса, уточнил Песков.

Роскомнадзор ограничил скорость работы соцсети Twitter в России на всех смартфонах и на 50% стационарных устройств с 10 марта. Причиной такого решения стал отказ площадки удалять запрещенный в РФ контент.