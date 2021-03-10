Ограничения РКН в отношении Twitter коснутся видеоматериалов

Москва, 10 марта. Замедление работы социальной сети Twitter коснется только фотографий и видеоматериалов. Передача текстовых сообщений ограничена не будет, заявили в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что действующие ограничения в отношении работы иностранного ресурса будут сохраняться до удаления всего запрещенного контента.

Представители РКН заявили, что могут в любой момент заблокировать Twitter, однако рассчитывают на конструктивную позицию компании.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в России началось замедление работы Twitter.