Более 42 тысяч автомобилей продали в 2021 году по госпрограммам

Москва, 10 марта. С начала текущего года на территории Российской Федерации по специальным государственным программам смогли реализовать более 42 500 автомобилей.

Об этом рассказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Только за два прошедших месяца благодаря господдержке было реализовано более 42,5 тысячи машин. Причем более 35 тысяч транспортных средств, по его словам, продали в рамках предложений льготного автомобильного кредитования.

«Также 7,1 тыс. единиц были приобретены благодаря льготному лизингу», — ссылается на министра ctnews.

Тенденция отражает востребованность государственных субсидий, считает Мантуров. Правительство будет продолжать поддерживать рынок: в текущем году хотят выделить около 8,9 миллиарда рублей на предоставление денежных средств на кредиты, ориентированные на покупку легковых автомобилей. Также допускается увеличение финансирования, говорится в статье.

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