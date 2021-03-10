Кремль пока не готов назвать дату послания Путина Федеральному собранию

Москва, 10 марта. Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сдвигается на более поздний срок.

Точных дат пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В прошлом году Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в начале января.

«Ориентировочно тоже пока нет, сдвигается дата, как вы видите, сдвигается вправо. Но точную дату пока вам не могу назвать», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал об итогах «пандемийного» года в России. Из-за сложившейся ситуации спикер Кремля лишился привычного формата работы. Из-за большой нагрузки Дмитрий Песков не смог даже на несколько дней уйти в отпуск.