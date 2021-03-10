Подросток и уклонист от армии забили утюгом монтера на Сахалине за любовь к мужчинам

Поронайск, 10 марта. Монтера вневедомственной охраны забили до смерти в Сахалинской области за нетрадиционную ориентацию. Как стало известно ФАН, 34-летний мужчина выпивал со своими убийцами.

Следователи выяснили, что 6 марта в гости к монтеру вневедомственной охраны города Поронайск пришли 19-летний юноша и его 14-летний знакомый. Все вместе они расположились за столом и стали употреблять спиртные напитки. В какой-то момент между хозяином квартиры и его приятелями произошла ссора. Гости набросились на мужчину и стали избивать всеми имеющимися подручными средствами, пока тот не умер.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Сахалинской области Олеся Вознюк.

Подозреваемых в совершении преступления задержали.

«Мужчина трудился в неведомственной охране вольнонаемным монтером, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он был нетрадиционной ориентации, за это его и избили. Он не женат, детей у него нет. На работе о нем говорят только хорошие слова».

На допросе задержанные признали свою вину и раскаялись в совершении преступления.

«Они били его чем попало: утюгом, стулом... Резали ножом. Несовершеннолетний родом из Южно-Сахалинска, он состоит на профилактическом учете за бродяжничество и злоупотребление спиртным. Его товарищ не судим и нигде не трудится. Если бы он, как положено, ушел служить в армию, то не совершил бы такого преступления», — дополнил источник.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых.